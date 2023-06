Asyl-Kompromiss der EU spaltet die Grünen

Kurzmeldung ein/ausklappen Erneute Anklage gegen Trump enthält schwere Vorwürfe

Washington: In der Affäre um geheime Regierungsdokumente ist nun die Anklageschrift gegen den früheren US-Präsident Trump veröffentlich worden. Die Justiz legt dem Republikaner 37 Straftaten zur Last - vor allem wegen illegaler Aufbewahrung von Informationen zur nationalen Verteidigung. Dieser Punkt fällt unter das US-Spionagegesetz und kann mit bis zu zehn Jahren Haft bestraft werden. Vorgeworfen wird ihm auch Verschwörung, weil er die Ermittlungen der Justiz behindert habe. Vor einem Jahr hatte das FBI in Trumps Anwesen in Florida tausende Dokumente beschlagnahmt, einige mit höchster Geheimhaltungsstufe. Weil der Republikaner die Unterlagen lange nach seinem Abschied aus dem Weißen Haus in seinem Privathaus aufbewahrt hatte, könnte er sich strafbar gemacht haben. Trump hatte im November verkündet, dass er bei der Wahl in anderthalb Jahren noch einmal antreten will. Deshalb setzte das Justizministerium den unabhängigen Sonderermittler Smith ein, um das politisch heikle Verfahren gegen Trump auszulagern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.06.2023 22:00 Uhr