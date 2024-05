Asyl-Bezahlkarte wird in Bayern auf 38 weitere Kommunen ausgeweitet

München: Knapp zwei Monate nach Einführung der Bezahlkarte für Asylbewerber in vier bayerischen Testkommunen folgen in diesen Tagen 38 weitere Kommunen. Dazu gehören etwa die Landkreise Starnberg, Straubing-Bogen und Lichtenfels sowie die Städte Bayreuth, Würzburg und Schweinfurt. Jede Woche nehme die Anzahl der Karten zu, so der bayerische Innen-Staatssekretär Kirchner. Bis Ende Juni gebe es das Bezahlkartensystem dann bayernweit. Mit der Karte erhalten Asylbewerber das Geld, das ihnen zusteht - früher wurde es in bar ausgezahlt. Mit der neuen Regelung soll etwa verhindert werden, dass das Geld ins Ausland überwiesen wird.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.05.2024 08:00 Uhr