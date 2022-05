Astronaut Maurer kehrt nach Deutschland zurück

Nachrichtenarchiv - 07.05.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Köln: Nach seiner Rückkehr zur Erde ist der Astronaut Matthias Maurer in der Früh in Deutschland angekommen. Am Flughafen wurde er von Angehörigen, Freunden und Ministerpräsident Wüst begrüßt. Maurer wird nun zwei Wochen lang im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Köln rund um die Uhr von einem spezialisierten Team betreut. Der 52-Jährige muss eine Reihe medizinischer Tests durchlaufen, bei denen es um Gleichgewicht, Fitness und Leistungsfähigkeit geht. Maurer war ein halbes Jahr lang auf der Internationalen Raumstation im Einsatz.

