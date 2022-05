Astronaut Maurer ist sicher von ISS zurück

Saulgrub: Starker Regen hat im Landkreis Garmisch-Partenkirchen am späten Abend einen Tunnel an der Bundesstraße 23 geflutet. Mehrere Autos konnten nicht mehr rechtzeitig hinausfahren. Rettungskräfte brachten die Fahrer in Sicherheit. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Die Feuerwehr versucht, das Wasser abzupumpen. Sollte das nicht gelingen, müssen später Taucher in den Tunnel, um zu prüfen, wieviele Autos sich dort noch befinden. Im nahen Murnau liefen wegen des Unwetters zahlreiche Keller voll. In Bad Bayersoien fielen innerhalb einer Stunde 40 Liter Regen pro Quadratmeter. Hagelkörner verstopften die Gullideckel, so dass das Wasser nicht mehr ablaufen konnte und in Sturzbächen über die Straßen und in die Keller lief.