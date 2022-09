Astronaut Maurer erhält Bundesverdienstorden

Nachrichtenarchiv - 30.09.2022 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Astronaut Matthias Maurer wird am Vormittag mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Bundespräsident Steinmeier nimmt die Ehrung in seinem Amtssitz Schloss Bellevue vor. Neben Maurer werden weitere 20 Menschen ausgezeichnet: Sie alle haben sich laut Bundespräsidialamt in "herausragender Weise" an der Lösung globaler Herausforderungen beteiligt. Maurer ist Astronaut der Europäischen Weltraumorganisation ESA und verbrachte zuletzt mehrere Monate auf der internationalen Raumstation ISS.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.09.2022 07:00 Uhr