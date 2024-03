Astronaut Gerst sieht keine Gefahr durch Weltraumschrott

Washington: In den kommenden Stunden wird aller Voraussicht nach Weltraumschrott in die Erdatmosphäre eintreten. Nach Angaben des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt handelt es sich um ein ausrangiertes Batteriepaket der Internationalen Raumstation ISS. Deutschland werden die Trümmerteile aller Voraussicht nach nicht treffen. Der deutsche Astronaut Alexander Gerst sprach von einer sinnvollen Maßnahme, Weltraum-Müll in der Erdatmosphäre verglühen zu lassen. Wenn überhaupt würden nur kleine Bruchstücke den Erdboden erreichen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.03.2024 01:00 Uhr