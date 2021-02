Astrazeneca will trotz Problemen bestellte Impfdosen liefern

Merkel will Zahl der Corona-Impfungen vervielfachen

Berlin: Bundeskanzlerin Merkel will erreichen, dass in Deutschland pro Woche fast zehn Millionen Menschen gegen das Coronavirus geimpft werden können. Über die dazu notwendige Logistik wird nach Merkels Worten derzeit gesprochen. Die Impfzentren schafften das nicht allein, dazu würden noch die niedergelassenen Ärzte gebraucht, sagte sie der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". In Deutschland sind laut der Kanzlerin bisher mehr als fünf Millionen Menschen gegen das Corona-Virus geimpft worden. Fast zwei Millionen Menschen hätten bereits den vollen Schutz durch die zweite Dosis. Merkel stellte auch Lockerungen der Corona-Beschränkungen in Aussicht. Eine intelligente Öffnungsstrategie sei mit umfassenden Schnelltests, gleichsam als Frei-Testen, untrennbar verbunden, sagte sie. Über das Vorgehen werde sie am 3. März mit den Regierungschefs der Länder beraten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.02.2021 23:00 Uhr