AstraZeneca-Vertreter müssen sich vor EU-Kommission erklären

Brüssel: Vertreter des britisch-schwedischen Pharmakonzerns AstraZeneca müssen sich am Nachmittag vor der EU-Kommission verantworten. Bei dem Gespräch soll geklärt werden, weshalb es bei der vereinbarten Lieferung von Corona-Impfstoff zu Verzögerungen kommt. Die Zulassung des AstraZeneca-Impfstoffs wird noch in dieser Woche erwartet. Allerdings hatte der Konzern am Freitag mitgeteilt, bis Ende März statt 80 Millionen Impfstoffdosen nur 31 Millionen Stück an die EU zu liefern. Gesundheitsminister Spahn brachte unterdessen eine Pflicht zur Genehmigung für den Export von Impfstoffen ins Gespräch. Dadurch könne man Informationen darüber erhalten, ob und wenn ja welche Impfstoffe die EU verlassen, und eine solche Ausfuhr gegebenenfalls verhindern, so der CDU-Politiker.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.01.2021 13:00 Uhr