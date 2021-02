Astrazeneca schließt sich mit deutscher Firma zur Impfstoffproduktion zusammen

Das Wetter in Bayern: in der Nacht im Norden klar, im Süden Schnee, -6 bis -20 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend bewölkt, klare Abschnitte am ehesten in Unterfranken. In Mittelfranken und der Oberpfalz lässt der Schneefall nach, im Süden schneit es noch. In der Nacht zieht sich der Schnee an die Alpen zurück. Tiefstwerte minus 6 bis minus 20 Grad. Morgen Sonne und Wolken, örtlich Schnee. Freitag und Samstag nach lokalem Frühnebel verbreitet sonnig. Höchstwerte minus 9 bis minus 2 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.02.2021 17:00 Uhr