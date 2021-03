AstraZeneca-Lieferkürzungen wirken sich auf Thüringens Impfkampagne aus

Walter-Borjans wirft Union strukturelle Probleme vor

Berlin: Die SPD attackiert die Union in der Masken- und Lobbyismusaffäre. Parteichef Walter-Borjans hat dem Koalitionspartner im Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" vorgeworfen, die Verfehlungen bei CDU und CSU hätten System. In Teilen der Union sei das Prinzip verbreitet, dass eine Hand die andere wäscht. Dazu passe, dass beide Parteien regelmäßig Vorstöße für mehr Transparenz blockierten, so Walter-Borjans. Saarlands Ministerpräsident Hans von der CDU hatte dagegen in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" von Einzelfällen gesprochen, die nicht mit der Spendenaffäre in den Neunzigern vergleichbar seien. CSU-Generalsekretär Blume sagte, die SPD solle mal anfangen, ihren eigenen Laden aufzuräumen. Er sprach von einer "dubiosen Rolle" des SPD-Kanzlerkandidaten Scholz in der Wirecard-Affäre und nannte Altkanzler Schröder wegen dessen Tätigkeit bei Gazprom einen "russischen Söldner".

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 13.03.2021 08:45 Uhr