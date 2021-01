AstraZeneca kürzt Lieferungen an die EU

Nachrichtenarchiv - 22.01.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Nach Lieferengpässen beim Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer gibt es auch Probleme mit AstraZeneca. Der britische Pharmakonzern hat angekündigt, dass er weniger Impfstoff als geplant in die EU liefern kann. Grund seien Probleme in einer Produktionsstätte. Bundesgesundheitsminister Spahn rechnet trotzdem damit, dass im kommenden Monat größere Mengen des Mittels verimpft werden können. Spahn sagte in den ARD-Tagesthemen, er gehe davon aus, dass der Impfstoff in einer Woche zugelassen ist - und dann werde es im Februar auch Lieferungen geben von AstraZeneca. Gibt die Arzneimittelbehörde EMA in einer Woche grünes Licht, dann gibt es in der EU drei zugelassene Impfstoffe.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.01.2021 23:00 Uhr