AstraZeneca-Impstoff ist auch in Bayern eingetroffen

Nachrichtenarchiv - 06.02.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die erste Lieferung des Corona-Impfstoffs vom britisch-schwedischen Hersteller Astrazeneca ist in Bayern angekommen. Gesundheitsminister Holetschek sagte am Abend, insgesamt habe der Freistaat 52.800 Impfdosen erhalten. Die werden nun ausgeliefert und so schnell wie möglich verimpft, so der Minister. Die Ständige Impfkommission in Deutschland empfiehlt, das Präparat für Menschen von 18 bis 64 Jahren zu verwenden. Dazu sagte Holetschek, die EU habe den Impfstoff nach intensiver Prüfung zugelassen. Jetzt müsse in der Impfverordnung des Bundes geregelt werden, bei welchen Gruppen er konkret eingesetzt werde. Insgesamt sind nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums 345.600 Dosen ausgeliefert worden. AstraZeneca hat bis Ende Februar weitere Lieferungen angekündigt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.02.2021 23:00 Uhr