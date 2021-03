Astrazeneca-Impfungen starten wieder

Nachrichtenarchiv - 19.03.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Corona-Schutzimpfungen mit Astrazeneca sollen heute in ganz Deutschland wieder aufgenommen werden. Bayerns Gesundheitsminister Holetschek stellte klar, dass die Impfzentren im Freistaat individuell regeln werden, wie sie mit den bestehenden Terminen und auch Nachholterminen verfahren. Mit Blick auf den Gipfel von Bundeskanzlerin Merkel und den Ministerpräsidenten am Nachmittag forderte der bayerische Gesundheitsminister, die Hausärzte zügig in die Impfungen einzubinden. Auch der Städte- und Gemeindebund verlangt möglichst bald mit den Impfungen in den Praxen zu beginnen. Inzwischen haben Wissenschaftler der Universität Greifswald die Ursache für die seltenen Hirnvenen-Thrombosen nach einer Astrazeneca-Impfung entdeckt und eine Therapie dagegen entwickelt. Die Transfusionsmediziner haben ihre Erkenntnisse an Kliniken in ganz Europa übermittelt. Sie betonen, dass mit dem entsprechenden Wirkstoff Gerinnsel sofort behandelt werden können, eine vorbeugende Behandlung ist allerdings nicht möglich.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.03.2021 07:00 Uhr