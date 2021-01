AstraZeneca-Impfstoff könnte in der EU nur für Jüngere zugelassen werden

Nachrichtenarchiv - 26.01.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach Lieferengpässen macht der britisch-schwedische Impfstoffhersteller AstraZeneca nun wegen der Wirksamkeit seines Vakzins Schlagzeilen. Wie die "Bild-Zeitung" unter Berufung auf Regierungskreise berichtet, wird erwartet, dass der Impfstoff in der EU nur eine Zulassung für Unter-65-Jährige erhält. Dem "Handelsblatt" zufolge könnte das Präparat bei Senioren nur eine Wirksamkeit von acht Prozent haben. Das Unternehmen wies das am Abend als komplett falsch zurück. Eine Sprecherin bezog sich auf eine neue Studie, wonach ältere Menschen nach der zweiten Impfdosis zu 100 Prozent Antikörper gegen das Corona-Virus entwickelt hätten. Die EU-Arzneimittelbehörde EMA wird voraussichtlich am Freitag den AstraZeneca-Impfstoff zulassen. Das Unternehmen steht bereits in der Kritik, weil es angekündigt hatte, weniger Impfstoff als vereinbart an die Europäische Union zu liefern.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.01.2021 06:00 Uhr