Astrazeneca-Impfstau droht weiter zu wachsen

Nachrichtenarchiv - 01.03.2021 18:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In den Bundesländern wächst die Menge an gelagerten Impfstoff gegen das Corona-Virus. Die erwartete Lieferung von über einer Million Dosen des Astrazeneca-Impfstoffs dürfte den Impfstau bis Ende der Woche weiter vergrößern. Nach Zahlen des Bundesgesundheitsministeriums hat Deutschland dann fast 3,2 Millionen Impfdosen von Astrazeneca erhalten. Bis gestern haben laut Robert Koch-Institut aber nur 455.000 Menschen den Impfstoff von Astrazeneca bekommen. Dennoch will die Bundesregierung das Präparat nicht für Impfungen jenseits der festgelegten Gruppen freigeben. Das erklärte Regierungssprecher Seibert. Bayerns Ministerpräsident Söder hatte gefordert, den Impfstoff von Astrazeneca für alle zur Verfügung zu stellen, um den Rückstau möglichst schnell abzubauen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 01.03.2021 18:15 Uhr