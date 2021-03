Astrazeneca-Impfstau droht weiter zu wachsen

Nürnberger Menschenrechtspreis geht an chinesische Aktivistin Sauytbay

Nürnberg: Der mit 15.000 Euro dotierte Menschenrechtspreis der Stadt geht in diesem Jahr an die chinesische Aktivistin Sayragul Sauytbay. Das hat Nürnbergs Oberbürgermeister König, Vorsitzender der Jury, bekannt gegeben. Zur Begründung hieß es, die Aktivistin habe die Zustände in chinesischen Umerziehungslagern für ethnische Minderheiten bekannt gemacht. Die Preisträgerin war selbst jahrelang in einem Umerziehungslager inhaftiert. Nach ihrer Freilassung gelang es ihr nach Schweden zu fliehen, wo ihr und ihrer Familie Asyl gewährt wurde. Für ihre Berichte über Folter und die unmenschlichen Bedingungen in den chinesischen Umerziehungslagern wurde die heute 45-Jährige im vergangenen Jahr mit dem "International Woman of Courage"- Preis ausgezeichnet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.03.2021 14:00 Uhr