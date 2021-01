AstraZeneca dementiert Berichte über schwachen Impfschutz für Senioren

Nachrichtenarchiv - 26.01.2021 11:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Pharmahersteller AstraZeneca hat Vorwürfe zurückgewiesen, wonach sein Impfstoff bei Senioren nur eine schwache Wirkung hat. Ein Konzernsprecher sagte in der Früh, Berichte, dass das Mittel bei Menschen über 65 Jahren nur zu acht Prozent wirke, seien - so wörtlich - "komplett falsch". Eine neuere Studie habe gezeigt, dass der Impfstoff auch bei Senioren eine starke Immunantwort auslöse. Allerdings heißt es in einer weiteren Veröffentlichung, dass es wegen geringer Fallzahlen noch zu wenig Daten gebe. Bundesgesundheitsminister Spahn sagte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, die Entscheidung liege jetzt bei der EU-Arzneimittelbehörde, die alle Studien auswerte. Spahn betonte, er wolle sich nicht an Spekulationen beteiligen, sondern abwarten. Zuletzt hatte es bereits Kritik an AstraZeneca gegeben, weil die Firma deutlich weniger Impfdosen an die EU liefern will als vereinbart.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 26.01.2021 11:15 Uhr