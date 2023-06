Asselborn warnt vor Destabilisierung in Russland

Meldungsarchiv - 27.06.2023 08:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Luxemburg: Der Außenminister von Luxemburg, Asselborn, warnt nach dem gescheiterten Aufstand der Wagner-Söldner vor einer Destabilisierung in Russland. Das Land sei in einem kläglichen Zustand, so Asselborn im Bayerischen Rundfunk, das habe der Vorgang gezeigt. Russland sei ein großes Land und verfüge über 6000 Atomsprengköpfe. Dass die zum Einsatz kommen, glaubt Asselborn dennoch nicht. Das russische Militär sei sich darüber bewusst, dass das in die Katastrophe führen würde. Die EU-Außenminister hatten sich gestern in Luxemburg getroffen. Sie wollen die Lage weiterhin beobachten und die Ukraine stärker unterstützen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.06.2023 08:00 Uhr