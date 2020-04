Asselborn fordert EU-Solidarität mit Flüchtlingskindern

Nachrichtenarchiv - 15.04.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Luxemburg: Minderjährige Flüchtlinge aus den Lagern in Griechenland können von heute an in den zweitkleinsten Staat der EU einreisen. Der Außenminister Luxemburgs, Asselborn, appellierte an die anderen Mitgliedsstaaten, nun ebenfalls Jugendliche aufzunehmen. Im "Deutschlandfunk" sagte er, wenn ein kleines Land wie Luxemburg das hinbekomme, müssten andere Staaten das auch schaffen. Deutschland wird die ersten 50 von insgesamt 500 Minderjährigen am Samstag ins Land holen. Alle EU-Staaten zusammen wollen 1600 jugendliche Migranten umsiedeln. Einige Mitgliedsländer haben aber zu erkennen gegeben, dass sie sich an ihre Zusagen eventuell nicht mehr halten wollen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.04.2020 12:00 Uhr