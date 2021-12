Asselborn dringt auf Diplomatie im Ukraine-Konflikt

Nachrichtenarchiv - 16.12.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Im Vorfeld des heutigen EU-Gipfels hat Luxemburgs Außenminister Asselborn eine Rückkehr zu diplomatischen Gesprächen zwischen Europa und Russland gefordert. Die Eskalation könne nicht so weitergehen, sagte Asselborn im BR. Das sei für beide Seiten zerstörerisch. Russland hatte in den vergangenen Wochen Zehntausende Soldaten an der Grenze zur Ukraine aufmarschieren lassen. Bundeskanzler Scholz hat sich gestern in einem Dreiergespräch mit Frankreichs Präsident Macron und dem ukrainischen Präsidenten Selensky zu dem Thema beraten. Heute diskutieren die 27 EU-Staats- und Regierungschefs darüber, wie es im Konflikt mit Russland weitergehen soll. Die EU-Staaten wollen Putin noch einmal ausdrücklich vor den Konsequenzen eines Angriffs auf die Ukraine warnen. Auch um verschärfte Sanktionen soll es gehen. Es ist Scholz' erster EU-Gipfel als Kanzler.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.12.2021 09:00 Uhr