Asselborn bezeichnet Migrationsgipfel der EU-Staaten als ungenügend

Das Wetter in Bayern: Bewölkt, am Alpenrand etwas Schnee- minus 2 bis plus 3 Grad

Das Wetter in Bayern: Bewölkt, vereinzelt kurz Sonne. In Alpennähe auch öfter Schneefall. Höchstwerte minus 2 bis plus 3 Grad. In der Nacht örtlich Schnee oder Schneeregen; Tiefstwerte um minus 1 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen recht strümisch, dabei teils länger anhaltende Schneefälle, später in Regen übergehend. Am Mittwoch wieder etwas milder mit Regen, am Donnerstag in höheren Lagen wieder Schnee. Höchstwerte 2 bis 8 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.11.2021 12:00 Uhr