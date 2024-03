Assange wird nicht sofort in die USA ausgeliefert

London: Der WikiLeaks-Gründer Julian Assange muss keine unmittelbare Auslieferung in die USA fürchten. Das hat der britische High Court entschieden. Einzelheiten des Urteils sind derzeit noch nicht bekannt. Der 52-jährige Assange ist derzeit in London inhaftiert. In den USA droht ihm eine Verurteilung unter anderem wegen Verrats, weil seine Enthüllungsplattform WikiLeaks vertrauliche Informationen über das Vorgehen des US-Militärs veröffentlicht hatte. Zahlreiche Unterstützer sehen Assange hingegen als Journalisten, der Kriegsverbrechen aufgedeckt hat.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.03.2024 11:45 Uhr