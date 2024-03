Assange kann gegen Auslieferungsurteil noch in Berufung gehen

London: Der WikiLeaks-Gründer Julian Assange darf in Großbritannien noch einmal gerichtlich gegen seine Auslieferung in die USA vorgehen. Der High Court entschied, dass Assange Berufung gegen ein entsprechendes Urteil einlegen darf. Der 52-jährige ist derzeit in London inhaftiert. In den USA droht ihm eine Verurteilung unter anderem wegen Verrats, weil seine Enthüllungsplattform WikiLeaks vertrauliche Informationen über das Vorgehen des US-Militärs veröffentlicht hatte. Zahlreiche Unterstützer sehen Assange hingegen als Journalisten, der Kriegsverbrechen aufgedeckt hat.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.03.2024 11:45 Uhr