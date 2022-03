Assange darf keine Berufung gegen Auslieferung an die USA einlegen

Flughafen-Warnstreiks werden morgen ausgeweitet

Frankfurt am Main: Die Gewerkschaft Verdi weitet den Arbeitskampf des Sicherheitspersonals an Flughäfen aus. Die heutigen Wanstreiks in Berlin, Köln/Bonn, Düsseldorf, Hannover, Leipzig und Bremen hatten sich - wegen ausbleibender Flüge - auch auf München ausgewirkt, schon bevor auch dort zur Arbeitsniederlegung aufgerufen wurde. Morgen ist die Landeshauptstadt ebenso betroffen wie der größte deutsche Flughafen in Frankfurt am Main. Außerdem treten Verdi-Mitarbeiter in Hamburg, Stuttgart und Karlsruhe/Baden-Baden in den Warnstreik. Die Gewerkschaft nimmt an, dass sich bundesweit etwa 1.350 Beschäftigte beteiligen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.03.2022 19:00 Uhr