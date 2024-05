Assange darf in Berufung gehen

London: Für Wikileaks-Gründer Julian Assange geht der Kampf gegen seine Auslieferung in die USA in eine weitere Runde. Ein Gericht in London erlaubte ihm, erneut in Berufung zu gehen. Seine Ehefrau Stella sprach von einem Wendepunkt und forderte die USA auf, das Verfahren umgehend einzustellen. Die US-Regierung will den Australier vor Gericht stellen, weil er geheime Dokumente veröffentlicht und gegen das Anti-Spionage-Gesetz verstoßen habe.

