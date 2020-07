Assads Partei gewinnt Parlamentswahl in Syrien klar

Nachrichtenarchiv - 21.07.2020 22:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Damaskus: Die Partei des syrischen Machthabers Assad hat die Parlamentswahl klar gewonnen. Wie die Wahlkommission am Abend mitteilte, errangen die Baath-Partei und ihre Verbündeten beim Urnengang am vergangenen Sonntag knapp 71 Prozent der Sitze. Der Sieg war erwartet worden. Wirkliche Oppositionskandidaten gab es nicht. Die Beteiligung an der Wahl lag mit 33 Prozent deutlich unter der vor vier Jahren. Gewählt wurde nur auf jenen rund 70 Prozent des Staatsgebiets, die Assad kontrolliert. Millionen von Syrern, die ins Ausland geflüchtet sind, durften sich nicht beteiligen. Infolge des jahrelangen Bürgerkriegs lebt die überwiegende Mehrheit der Syrer in großer Armut. Weil die Währung abgestürzt ist, sind die Preise stark gestiegen und es fehlt an wichtigen Gütern wie Medikamenten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 21.07.2020 22:15 Uhr