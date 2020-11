Asien-Pazifik-Raum schließt Freihandelsabkommen ab

Kramp-Karrenbauer sagt weitere Soldaten für Corona-Hilfe zu

Berlin: Die Bundeswehr wird weitere Soldaten einsetzen, um in der Corona-Pandemie zu helfen. Wie Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer in der ARD ankündigte, sollen künftig 20.000 statt bislang 15.000 Bundeswehrler in Gesundheitsämtern, Krankenhäusern und Pflegeheimen eingesetzt werden. Unterstützen sollen sie auch weiterhin bei Corona-Tests und bald auch bei der Umsetzung der Impfstrategie, zum Beispiel in der Logistik. Die Ministerin betonte, wenn zivile Strukturen an ihre Grenzen kämen, sei die Bundeswehr da, um zu helfen. Derzeit würden zwischen Bundesgesundheitsministerium und den Ländern die Details besprochen. Bislang im Einsatz sind allerdings nur gut 7.000 Soldaten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.11.2020 19:00 Uhr