Asfinag warnt vor Vignetten-Betrug

Wien: Vor dem Start in die Osterferien in Bayern hat die österreichische Autobahngesellschaft Asfinag vor Online-Fake-Shops für Vignetten gewarnt. Kunden sollten etwa penibel darauf achten, die richtige Internetadresse zu verwenden, sagte ein Sprecher des Unternehmens dem BR. Daneben sollten Autofahrer auch prüfen, dass die Preise für die Vignetten korrekt angegeben sind. Und wenn Vorauszahlungen gefordert werden, sollte man stutzig werden. Betrüger würden in vielen Fällen schon vor dem Kauf Kontodaten verlangen und danach hohe Summen abbuchen, so der Firmensprecher. Die Asfinag hat bereits ein Unternehmen beauftragt, das Fake-Shops erkennen und die Adressen sperren soll.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.04.2025 06:00 Uhr