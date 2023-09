Aserbaidschans Präsident erklärt Einsatz in Bergkarabach für beendet

Baku: Der aserbaidschanische Präsident Aliyev hat den Einsatz seiner Truppen gegen die von Armeniern bewohnte Region Bergkarabach nach einem Tag für beendet erklärt. Aserbaidschan habe seine Souveränität über das Gebiet wiederhergestellt, sagte er am Abend in einer Fernsehansprache. Gestern hatten beide Seiten eine Feuerpause vereinbart. Die Behörden von Bergkarabach erklärten, Verhandlungen über die Integration der Region in das Nachbarland Aserbaidschan akzeptiert zu haben. Bei der Militäroffensive wurden nach Angaben aus dem Lager der Separatisten mindestens 200 Menschen getötet. International lösten die Kämpfe in der umstrittenen Kaukasus-Region Befürchtungen vor einem erneuten Krieg aus. Der UN-Sicherheitsrat beraumte auf Antrag Frankreichs für heute eine Dringlichkeitssitzung zur aserbaidschanischen Offensive in der Konfliktregion an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.09.2023 08:00 Uhr