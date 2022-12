Aserbaidschan liefert grünen Strom an EU-Staaten

Kurzmeldung ein/ausklappen Scholz eröffnet bundesweit erstes LNG-Terminal

Wilhelmshaven: In der niedersächsischen Stadt an der Nordsee ist am Vormittag das erste deutsche Terminal für Flüssiggas eröffnet worden. Zu der Feierstunde erschienen Kanzler Scholz, Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner. Scholz lobte das Projekt als ersten Schritt hin zu mehr Energiesicherheit. Die deutsche Volkswirtschaft sei so in der Lage, weiterhin stark zu produzieren. Noch in diesem Winter sollen zwei weitere LNG-Terminals eröffnet werden, nämlich in Brunsbüttel und Lubmin. Wirtschaftsminister Habeck hatte zuvor die hohen Kosten verteidigt. Allein über Wilhelmshaven würden rund sechs Prozent des deutschen Gasbedarfs ins Netz eingespeist. Auch Umweltbedenken wies Habeck zurück. Alles werde so gebaut, dass die Klimaziele erreicht würden. Kritiker weisen darauf hin, dass jährlich etwa 35 Tonnen Chlor ins Meerwasser abgelassen werden, um die Rohre zu reinigen.

