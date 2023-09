Aserbaidschan beginnt Militäreinsatz in Berg-Karabach

Baku: Der seit langem schwelende Konflikt um die Region Berg-Karabach im Südkaukasus ist wieder aufgeflammt. Das aserbaidschanische Verteidigungsministerium kündigte eine neue Militäroperation zur Eroberung des Gebiets an. Die Rede war wörtlich von einer "Anti-Terror-Operation zur Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ordnung" in der Region. Ziel sei es, das armenische Militär völlig aus der Region zu vertreiben. Die überwiegend von Armeniern bewohnte Enklave zählt aus völkerrechtlicher Sicht zu Aserbaidschan. 1991 hatte sie aber ihre Unabhängigkeit von der Regierung in Baku erklärt. Seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion gab es zwei Kriege um Bergkarabach. Ende der 90er Jahre eroberte Armenien weite Gebiete. Im zweiten Krieg, der 2020 mit einem Waffenstillstand endete, holte sich Aserbaidschan einen Teil dieser Gebiete zurück.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.09.2023 19:00 Uhr