ASEAN-Gipfel beginnt in Jakarta

Jakarta: In der indonesischen Hauptstadt treffen sich heute die Staats- und Regierungschefs der zehn Asean-Staaten. Der dreitägige Gipfel steht unter dem Motto "Epizentrum des Wachstums". Diskutiert wird über den rasanten Fortschritt in der Region, der auch Folgen für die Umwelt hat. Zudem wird es um sicherheitspolitische Themen gehen. China hat mit seinen Gebietsansprüchen im Südchinesischen Meer mehrere Anrainerstaaten verärgert. Ein weiterer Schwerpunkt soll die Situation in Myanmar sein. Seit dem Militärputsch 2021 versinkt das Land in Chaos und Gewalt. Vermittlungsversuche der Asean blieben bislang ohne Erfolg. Als Gast in Jakarta wird auch US-Vizepräsidentin Harris erwartet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.09.2023 07:00 Uhr