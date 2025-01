Aschaffenburgs Oberbürgermeister warnt vor Hetze

Aschaffenburg: Während die Politik über Konsequenzen aus der Messerattacke diskutiert, wird in Aschaffenburg der Opfer des Angriffs gedacht. Am Vormittag legte Bürgermeister Herzing einen Kranz am Tatort nieder. Er zeigte sich tief betroffen. Die ganze Stadt stehe unter Schock und trauere um die Getöteten. Bei aller Trauer warnte der SPD-Politiker aber auch vor Hass und Hetze. Man dürfe trotz Wut und Rachegedanken keine Spirale der Gewalt und des Hasses in Gang setzen, so Herzing weiter. Am Sonntag soll in Aschaffenburg ein Gedenkgottesdienst statfinden.

