Aschaffenburger Kulturpreis geht an Karikaturisten Greser und Lenz

Aschaffenburg: Der Kulturpreis der unterfränkischen Stadt geht in diesem Jahr an die beiden Karikaturisten Greser & Lenz. Das hat die „Stiftung Kulturpreis Aschaffenburg“ bekannt gegeben. Das Karikaturisten-Duo sei im gesamten deutschsprachigen Raum bekannt für seine satirischen Comiczeichnungen, in denen die beiden politische Themen aufgreifen. Achim Greser und Heribert Lenz leben und arbeiten seit mehr als drei Jahrzehnten in Aschaffenburg.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.02.2024 14:00 Uhr