Aschaffenburger Feuerwehr kämpft mit Großbrand

Nachrichtenarchiv - 28.03.2022 20:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Aschaffenburg: In einem Kompostwerk der unterfränkischen Stadt ist ein Feuer ausgebrochen. Betroffen ist laut Polizeiangaben eine Lagerhalle des Betriebs in der Obernburger Straße. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot aus. Wegen der starken Rauchentwicklung werden die Anwohner in den Stadtteilen Nilkheim, Leider und Hafen dazu aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Nach ersten Schätzungen ist ein Millionenschaden entstanden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.03.2022 20:45 Uhr