Aschaffenburg räumt nach und nach Kuscheltiere und Kerzen weg

Ashaffenburg: Zwei Wochen nach der tödlichen Messerattacke werden in Aschaffenburg nach und nach abgebrannte Kerzen, verwelkte Blumen und Kuscheltiere vom Tatort entfernt. Oberbürgermeister Herzing sagte, nach wie vor kämen Menschen, um im Park Schöntal der Opfer zu gedenken. An einigen Stellen lägen mittlerweile aber so viele Kuscheltiere, dass man nicht mehr richtig durchkomme. Später soll in der Nähe des Tatorts ein offizieller Gedenkplatz entstehen. Laut Herzing will sich die Stadtverwaltung dafür aber mindestens ein Jahr Zeit nehmen. Noch sei man in der Phase des Mitgefühls und der Trauer. - Bei dem Messerangriff starben ein zwei Jahre altes Kind und ein 41-Jähriger Mann, der helfen wollte. Der mutmaßliche Täter aus Afghanistan wurde in der Psychiatrie untergebracht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.02.2025 13:00 Uhr