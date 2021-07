Arztpraxen sollen in der kommenden Woche ausreichen Impfstoff erhalten

Das Wetter in Bayern: Von Westen her freundlicher, Höchstwerte 16 bis 23 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag anfangs im östlichen Mittelgebirgsraum noch Regen, sonst zunehmende Auflockerungen. Später im Westen und in Alpennähe auch länger sonnig. Höchstwerte 16 bis 23 Grad. Kommende Nacht klar bei Tiefstwerten um 9 Grad. Morgen überwiegend freundlich. Am Sonntag unbeständig, am Montag wieder Wetterbesserung. Höchstwerte 22 bis 27 Grad.

Quelle: BR24 Nachrichten, 02.07.2021 11:45 Uhr