Arztpraxen melden Probleme mit unabgesagten Terminen

Stark beschädigter Frachter wird abgeschleppt

Den Haag: Der durch ein Großfeuer stark beschädigte Autofrachter vor der niederländischen Küste ist unterwegs in einen sicheren Hafen. Die "Fremantle Highway" wird seit dem Morgen entlang der Wattenmeerküste nach Eemshaven geschleppt, teilte die nationale Wasserbehörde mit. Es wird erwartet, dass der Frachter dort gegen Mittag ankommt. Das Schiff sei stabil und das Feuer erloschen. Der Transport wird begleitet von mehreren Schleppern, Bergungsspezialisten sowie einem Spezialschiff, das im Notfall Öl aufnehmen kann. Eemshaven liegt an der Mündung der Ems nahe der deutschen Stadt Emden. Der Frachter war mit rund 3.800 Neuwagen an Bord in der Nacht zum vergangenen Mittwoch in Brand geraten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.08.2023 11:00 Uhr