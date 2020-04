Arzneimittelbehörde sieht Chancen für Covid-19-Medikament noch in diesem Jahr

Nachrichtenarchiv - 11.04.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte hält es für möglich, dass ein Medikament gegen die Covid-19-Erkrankung noch in diesem Jahr zugelassen werden kann. Der Präsident der Behörde, Broich, sagte dem Bonner Generalanzeiger, innerhalb weniger Wochen würden die ersten belegbaren Daten aus klinischen Studien in Deutschland vorliegen, in denen Wirkstoffe zur Behandlung der Lungenkrankheit erprobt werden. Wenn es die Daten hergeben, sei eine Zulassung möglich, so Broich. Bei allem Optimismus fügte er aber auch hinzu, dass es bisher für kein Arzneimittel ausreichende Wirksamkeitsbelege gibt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.04.2020 11:00 Uhr