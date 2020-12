Arzneimittelagentur EMA legt Beurteilung des Corona-Impfstoffs von Biontech und Pfizer vor

Nachrichtenarchiv - 21.12.2020 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Amsterdam: Die Europäische Arzneimittelagentur EMA legt heute ihre Beurteilung des Corona-Impfstoffs von Biontech und Pfizer vor. Allgemein wird mit einer Zulassung gerechnet. Danach muss formell noch die EU-Kommission zustimmen. Anschließend könnte in Deutschland mit den Impfungen gegen das Coronavirus begonnen werden, wohl ab dem 27. Dezember. Bundesgesundheitsminister Spahn hat in der ARD in Aussicht gestellt, mehr Impfstoff als bisher geplant zur Verfügung zu stellen. Gemeinsam mit dem Hersteller Biontech überlege die Regierung derzeit, eine zusätzliche Produktionsstätte zu eröffnen, sagte Spahn. So soll eine schnelle und ausreichende Versorgung gewährleistet werden. Gleichwohl rechne er damit, dass der Impfstoff zunächst noch knapp sein und es "anfangs ruckeln" werde. Für Januar und das erste Quartal geht Spahn von etwa elf bis 13 Millionen verfügbaren Dosen von Biontech/Pfizer und dem US-Unternehmen Moderna aus.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 21.12.2020 05:00 Uhr