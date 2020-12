Arnd Peiffer sichert sich Platz zwei beim Biathlon-Weltcup

Aiwanger kritisiert Beschlüsse zum Teil-Lockdown als zu früh

München: Nach dem gestrigen Beschluss von Bund und Ländern, den Teil-Lockdown bis 10. Januar zu verlängern, bahnt sich ein Streit innerhalb der bayerischen Regierungskoalition an. Wirtschaftsminister Aiwanger kritisierte die Entscheidung als zu früh. Über eine Verlängerung der Maßnahmen hätte erst in zwei Wochen beraten werden sollen. Der Freie-Wähler-Chef warnte zugleich vor weiteren Verschärfungen und Eingriffen in den Wirtschaftsbereich. Er forderte intelligente Öffnungsstrategien mit noch besseren Hygienekonzepten, etwa für Gastronomie und Hotels. Es sei fraglich, ob Deutschland noch härtere Einschränkungen auf Dauer finanziell und psychisch durchhalten könne. Ministerpräsident Söder brachte dagegen erneut konsequentere Maßnahmen ins Spiel. Auf einer Pressekonferenz in Passau sagte der CSU-Chef, man müsse über strengere Kontaktbeschränkungen an Silvester nachdenken, sollten die Infektionszahlen nicht sinken.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.12.2020 17:00 Uhr