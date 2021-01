Armin Laschet wird neuer CDU-Vorsitzender

Nachrichtenarchiv - 16.01.2021 13:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet soll als Nachfolger von Annegret Kramp-Karrenbauer neuer CDU-Chef werden. Der 59-Jährige setzte sich auf dem digitalen CDU-Parteitag in einer Stichwahl gegen Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz durch. Die Entscheidung muss noch formal per Briefwahl bestätigt werden. Laschet bekam 521 Stimmen, Merz 466 Stimmen. Es wurden 991 Stimmen abgegeben, vier Delegierte enthielten sich. Der CDU-Außenpolitker Norbert Röttgen war im ersten Wahlgang auf dem dritten Platz gelandet und somit aus dem Rennen ausgeschieden. Laschet sagte in seiner Dankes-Rede, er sei sich der Verantwortung bewusst und werde alles dafür tun, damit die CDU erfolgreich durch das Jahr gehe und den nächsten Kanzler stelle. Wer Kanzlerkandidat der Union wird, soll nach jetzigem Zeitplan im März oder April mit der CSU abgesprochen werden. In die Riege der CDU-Vizechefs rückt Gesundheitsminister Spahn auf. Der digitale Parteitag bestätigte zudem unter anderem Landwirtschaftsministerin Klöckner und Hessens Ministerpräsident Bouffier als Stellvertreter.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 16.01.2021 13:15 Uhr