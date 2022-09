Armenien verkündet Waffenruhe mit Aserbaidschan

Nachrichtenarchiv - 15.09.2022 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Eriwan: Nach zwei Tagen schwerer Kämpfe ist zwischen Armenien und Aserbaidschan offenbar eine Waffenruhe vereinbart worden. Wie es vom armenischen Sicherheitsrat heißt, gilt diese seit 18 Uhr deutscher Zeit. Eine Bestätigung aus Aserbaidschan gibt es bisher nicht. Das Verteidigungsministerium in Baku teilte am Abend nur mit, dass der Beschuss abgeflaut sei. In den Kämpfen wurden bisher nach offiziellen Angaben insgesamt mehr als 150 Menschen getötet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.09.2022 01:00 Uhr