Armenien meldet erste Flüchtlingswelle aus Berg-Karabach

Stepanakert: Nach dem Waffenstillstand in Berg-Karabach Mitte letzter Woche fliehen immer mehr Armenier aus der aserbaidschanischen Region. Die Führung der Armenier in Berg-Karabach rechnet mit einem Exodus der rund 120-Tausend Menschen, da fast alle es vorzögen, das historische Stammland zu verlassen statt als Teil Aserbaidschans zu leben. Nach Angaben der armenischen Regierung vom Abend sind bisher über 1000 Menschen aus Berg-Karabach in dem Land eingetroffen. Man werde alle ethnischen Landsleute von dort aufnehmen, sagte Armeniens Regierungschef Paschinjan.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.09.2023 03:00 Uhr