Armenien meldet Ankunft von knapp 3.000 Flüchtlingen aus Bergkarabach

Eriwan: Bis heute früh sind fast 3.000 Menschen aus der Kaukasus-Region Bergkarabach nach Armenien geflüchtet. Sie suchen dort Schutz, nachdem Aserbaidschan die überwiegend von Armeniern bewohnte Region angegriffen und unter seine Kontrolle gebracht hat. In Eriwan bereitet man sich auf eine größere Flüchtlingswelle vor. Insgesamt leben etwa 120.000 Armenier in Bergkarabach. Das Gebiet gehört völkerrechtlich zu Aserbaidschan, ist aber seit mehr als drei Jahrzehnten umstritten. Der armenische Außenminister forderte die Vereinten Nationen auf, für den Schutz der Armenier in Bergkarabach zu sorgen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.09.2023 09:00 Uhr