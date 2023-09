Armenien fordert UN-Mission zum Schutz der Bevölkerung von Berg-Karabach

New York: Armenien hat nach dem militärischen Sieg von Aserbaidschan für die Kaukasusregion Berg-Karabach eine UN-Mission gefordert, um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten. Außenminister Mirsojan sagte bei der UN-Generaldebatte in New York, die Vereinten Nationen müssten unverzüglich Truppen schicken, um die Menschenrechts- und Sicherheitslage zu überwachen. Der aserbaidschanische Außenminister Bajramow versicherte, das mehrheitlich muslimische Aserbaidschan werde die Rechte der christlichen Armenier achten. Berg-Karabach gehört völkerrechtlich zu Aserbaidschan, wird aber mehrheitlich von Armeniern bewohnt. Aserbaidschan hat die Region vor wenigen Tagen angegriffen. Dabei gab es nach armenischen Angaben mehr als 200 Tote. Nach einem Tag ergaben sich die Armenier.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.09.2023 10:00 Uhr