Armenien fordert UN-Mission wegen Berg-Karabach

New York: Armenien hat nach dem militärischen Sieg von Aserbaidschan in Berg-Karabach eine UN-Mission gefordert, um die Sicherheit der armenischen Bevölkerung zu gewährleisten. Die Vereinten Nationen müssten unverzüglich Truppen entsenden, um die Menschenrechts- und Sicherheitslage in der Kaukasus-Region zu überwachen und zu bewerten, sagte der armenische Außenminister Mirsojan bei der UN-Generaldebatte in New York. Ihm zufolge haben die Entwicklungen in der Region gezeigt, dass die Probleme nicht allein durch Stellungnahmen gelöst werden könnten. Vergangenen Dienstag hatte Aserbaidschan Berg-Karabach militärisch erobert, die Armenier ergaben sich nach einem Tag. Zehntausende Zivilisten in der Region fürchten nun, vertrieben oder von den neuen aserbaidschanischen Machthabern unterdrückt zu werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.09.2023 06:30 Uhr