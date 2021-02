Armee in Myanmar geht härter gegen Demonstranten vor

Ausreise aus Tirol ist ab Freitag nur noch mit negativem Coronatest möglich

Wien: Im Kampf gegen die Ausbreitung von Virus-Mutationen im Bundesland Tirol hat die österreichische Regierung die Maßnahmen verschärft. Ab Freitag ist eine Ausreise aus Tirol, mit Ausnahme Osttirol, nur noch mit negativem Coronatest möglich. Das teilte Bundeskanzler Kurz in Wien mit. Die Regelung gilt für zehn Tage. Der Ausbruch der südafrikanischen Virus-Variante sei derzeit der größte bekannte derartige Fall in der EU, so Kurz. Wenn sich so eine Mutation schnell und stark ausbreite, werde das erneut viele Menschenleben kosten. Und der Weg zur Normalität werde sich noch einmal um Monate verzögern, so Kurz weiter. Bereits gestern hatte Österreich für sein an Bayern angrenzendes Bundesland Tirol eine Reisewarnung verhängt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.02.2021 16:00 Uhr