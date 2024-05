Armee entdeckt drei weitere tote israelische Geiseln

Gaza: Die israelische Armee hat im Gazastreifen offenbar die Leichen von drei weiteren Geiseln gefunden. Nach den Worten von Armeesprecher Hagari handelt es sich um drei Männer, die bereits am Tag des Überfalls der Hamas am 7. Oktober getötet worden seien. Die Leichen seien in der Flüchtlingssiedlung Dschabalia im Norden des Gazastreifens gefunden worden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.05.2024 14:45 Uhr