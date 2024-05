Armee entdeckt drei weitere tote israelische Geiseln

Gaza: Die israelische Armee hat im Gazastreifen offenbar die Leichen von drei weiteren Geiseln gefunden. Nach den Worten von Armeesprecher Hagari handelt es sich um drei Männer, die bereits am Tag des Überfalls der Hamas am 7. Oktober getötet worden seien. Die Leichen seien in der Flüchtlingssiedlung Dschabalia im Norden des Gazastreifens gefunden worden. Einen der Männer - ein mexikanisch-französischer Staatsbürger - hat das Forum der Geiselfamilien als den Partner der getöteten Deutsch-Israelin Shani Louk identifiziert. Beide waren Teilnehmer des Supernova-Festivals, bei dem es hunderte Opfer gab. Frankreichs Staatschef Macron zeigt sich auf der Plattform X bestürzt über den Tod einer der französischen Geiseln. Sein Land setze sich für die Freilassung aller Verschleppten ein.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.05.2024 12:45 Uhr